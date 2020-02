Esporte Em reencontro com Artur Neto, Goiânia é derrotado pela Anapolina Com gol de pênalti, Rafhael Lucas confirmou a primeira vitória da Rubra no Goianão 2020. Com ajuda do rival Anápolis, a equipe colorada deixa a zona de rebaixamento

A Anapolina venceu a primeira partida no Goianão 2020. Demoraram seis jogos, mas enfim, a Rubra triunfou no Estadual. Com gol de Rafhael Lucas, o time colorado venceu o Goiânia por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento, graças a vitória do Anápolis sobre a Aparecidense. O duelo marcou o reencontro do técnico Artur Neto com a equipe alvinegra - ele comandou a equipe em...