Esporte Em reencontro após final, Brasil joga à meia-noite contra Peru em partida nos EUA O técnico Tite espera por um amistoso intenso diante do Peru. Na visão do treinador, a recente decisão continental pode tornar o jogo mais disputado do que o normal

Depois de superar o Peru com uma vitória por 3 a 1 na decisão da Copa América, no último dia 7 de julho, no Maracanã, a seleção brasileira reencontra o adversário em amistoso em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde as duas equipes se enfrentam à meia-noite (de Brasília), no início da madrugada desta quarta-feira. O técnico Tite espera por um amistoso intenso dia...