Esporte Em reedição de final europeia, Liverpool bate o Tottenham; United também vence Atual campeão da Liga dos Campeões conseguiu ganhar o jogo de virada em duelo válido pela 10ª rodada do Inglês

Único invicto no Campeonato Inglês, o Liverpool continua forte na liderança. Neste domingo (27), na reedição da última final da Liga dos Campeões, o time do técnico Jürgen Klopp foi insistente e mostrou poder de reação em casa, no estádio Anfield Road, para vencer o Tottenham de virada, por 2 a 1, em duelo da décima rodada. O triunfo, o nono em dez jogos na compet...