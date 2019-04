Esporte Em recuperação, Pelé recebe a visita de Neymar no hospital em Paris Pelé apresentou melhoras nos últimos dias, mas continua internado em Paris, na França, em tratamento à base de antibióticos para se curar de uma infecção urinária

Melhorando dia após dia de uma infecção urinária, Pelé recebeu a visita do atacante Neymar nesta segunda-feira (8) no hospital onde está internado, em Paris. A imagem do encontro foi publicada por Neymar em suas redes sociais. Na foto, o Rei do Futebol está deitado na cama, sorridente. Na legenda, Neymar também sorri e fez referência à semifinal do Campeonato Paulista, n...