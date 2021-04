Esporte Em recuperação, Newell’s Old Boys vem de 5 jogos de invencibilidade

Adversário do Atlético-GO na 1ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Newell’s Old Boys retorna a Goiânia 15 anos após ter sido goleado pelo Goiás, por 3 a 0, pela fase inicial da Copa Libertadores 2006. Naquele ano, o jogo foi disputado no Estádio Serra Dourada. Agora, o clube argentino, apelidado de “Los Leprosos”, volta à capital goiana para jogar num local d...