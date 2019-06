Esporte Em recuperação de cirurgia, Willian volta a treinar com o elenco do Palmeiras Willian se machucou no lance do gol do título do Campeonato Brasileiro, garantido com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, em 2018

O Palmeiras voltou aos treinamentos na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo, e contou com uma novidade no campo. O atacante Willian trabalhou pela primeira vez com o grupo e se aproxima da data de retorno aos gramados. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, ele não atua desde novembro do ano passado. Willian se machucou no lance do...