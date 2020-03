Esporte Em recuperação, Alan Mineiro volta a trabalhar no Vila Nova Com retorno aos gramados previsto apenas para julho, após cirurgia no joelho, meia fez primeira atividade no OBA, juntamente de fisioterapeuta do clube colorado

A quinta-feira (12) no Vila Nova foi marcada pelo retorno de um velho conhecido dos colorados. O meia Alan Mineiro, que se recupera de cirurgia, voltou a realizar, no clube, atividades que fazem parte do processo de fisioterapia. Esteve durante todo o dia no Onésio Brasileiro Alvarenga, acompanhado e orientado de fisioterapeutas da equipe. Principal jogador do Tig...