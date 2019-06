Esporte Em reação no Brasileirão, Inter bate Avaí e se aproxima dos líderes Paolo Guerrero e Edenílson marcaram os gols da vitória, por 2 a 0, do Colorado sobre o Leão, neste domingo (2), no Beira Rio

O Internacional venceu o Avaí, por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2). Os gaúchos sofreram com a forte marcação e contaram com o faro de gol do peruano Paolo Guerrero para pontuar e ganhar duas posições na classificação. Edenílson fez o outro gol da partida. O Inter, que fez um fraco início de c...