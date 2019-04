Esporte Em quatro dias, Claudinei Oliveira deve fazer alterações no Goiás Novo técnico não adianta, mas mudanças na equipe alviverde são esperadas para o início do Brasileirão

A chegada do técnico Claudinei Oliveira ao Goiás, a três dias do início da Série A do Campeonato Brasileiro, deverá resultar em um alto número de mudanças na equipe que vai entrar em campo, na estreia diante do Fluminense, domingo (28), no Maracanã. Apesar da intenção de aproveitar o trabalho que vinha sendo executado pelo treinador anterior, Maurício Barbieri, algum...