O período de quarentena chegou ao futebol goiano e modifica o dia a dia do Goiás. Com recomendações para ficar em casa e evitar locais movimentados e com grande aglomeração de pessoas, o elenco segue uma cartilha elaborada por membros da comissão técnica - preparadores físicos, fisiologistas -, além de contar com suporte e orientações dos médicos e nutricionistas do clube.

“A preocupação que tivemos ontem, de elaborar, juntamente com os fisiologistas, fisioterapeutas, uma cartilha em pdf, de cerca de seis páginas, com recomendações e trabalhos para serem realizados. A princípio, o planejamento é por duas semanas, para que eles sigam, aproximadamente, quatro dias por semana”, explicou o preparador físico Alexandre Lopes, que retorna para Goiânia na quinta, após viajar para Curitiba, na quarta-feira, para resolver um assunto particular.

À disposição para tirar dúvidas dos jogadores, o profissional detalhou os exercícios. “São atividades de mobilidade, ativação (da musculatura) e fortalecimento, com adaptações de acordo com a realidade de cada um. Quem tem esteira em casa ou vai correr em um parque, que é um lugar aberto, por exemplo. O importante é manter a carga da bateria”, destacou Alexandre Lopes. O preparador físico revelou que, na quinta-feira (19), os jogadores vão ao clube para buscar alguns aparelhos, como rolinhos e borrachinhas, usados para atividades de ativação e fortalecimento.

“As recomendações são as mesmas que toda a sociedade está ciente. Manter isolamento social, ou seja, evitar locais com aglomeração de pessoas, seguir etiquetas respiratórias, como espirrar no cotovelo, lavagem regular das mãos, uso de álcool gel. Estamos sempre atentos e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Qualquer dúvida ou alteração de sintomas, seja com os atletas ou com algum familiar, devem entrar em contato conosco, pois estamos à disposição, 24 horas por dia, para os atender”, esclareceu Bruno Favaron, um dos quatro médicos do Goiás.

Presidente do clube, Marcelo Almeida, que também é médico, se reuniu com o elenco na terça-feira (17), quando foi comunicado que os jogadores não iriam entrar em campo, caso o Goianão não fosse paralisado. “Fui chamado pelos atletas, que estavam apreensivos. Os ouvi e os apoiei, porque era a mesma bandeira que eu defendia - suspensão do estadual -. Senti os mais novos assustados, então fiz algumas considerações, uma pequena palestra, sobre a doença, como é transmitida e reforcei as orientações (passadas anteriormente). A melhor (medida) é o isolamento social”, destacou Marcelo Almeida, que revelou que cerca de 80% do Goiás Esporte Clube está com atividades completamente paralisadas. “Não pode parar tudo, ficar completamente off, então seguem trabalhando na manutenção de gramado, que é ao ar livre, limpeza e alguns da parte administrativa”, detalhou o mandatário.