Esporte Em quarentena, Neymar diz que seu maior sonho é conquistar a Copa do Mundo Atacante do PSG e da seleção brasileira jogou duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018. Em 10 partidas, marcou seis gols

Confinado há cerca de dois meses em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, Neymar respondeu a perguntas feitas por seguidores de uma marca de perfumes que o patrocina. Um dos questionamentos foi sobre o principal sonho que o craque brasileiro ainda não realizou. "Ainda não ganhei uma Copa do Mundo, que é o sonho mais importante que tenho. Espe...