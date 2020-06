Esporte Em quarentena, Max Verstappen não participa de testes da Red Bull em Silverstone Piloto holandês mora em Mônaco e aindan não completou 14 dias de quarentena no Reio Unido, onde a RBR faz seus testos

Max Verstappen não participou do teste feito pela Red Bull, nesta quinta-feira, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Morador em Mônaco, o piloto holandês não teve tempo para permanecer os 14 dias de quarentena no Reino Unido. Com isso, apenas o tailandês Alexander Albon entrou no cockpit do carro modelo de 2020 para dirigir pelos 100 quilômetros permitidos. ...