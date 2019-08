Esporte Em processo de naturalização, Goulart e Elkeson podem reforçar seleção chinesa São cinco jogadores que buscam naturalização e, por determinação do governo chinês, nenhum deles pode dar entrevista

A China não ficou satisfeita em somente contratar jogadores e técnicos brasileiros. O país mais populoso do mundo quer mais. Com a ajuda do governo do presidente Xi Jinping, dos clubes e da federação de futebol nacional, cinco atacantes brasileiros estão nos trâmites finais para obter a nacionalidade chinesa e ainda neste ano defender a seleção pelas Eliminatórias para a...