Esporte Em primeira Série A da carreira, reforço do Atlético-GO pode atuar em três posições Pereira estava no Figueirense e assinou contrato com o Dragão até o fim de 2022

Há cerca de duas semanas no Atlético-GO, o volante Pereira, de 23 anos, está regularizado e à disposição do técnico Marcelo Cabo para colaborar com o sistema defensivo. No ex-clube dele, o Figueirense, o jogador chegou como lateral direito, virou zagueiro e passou a atuar como volante. Na nova equipe, ele não vê problemas em atuar em qualquer dessas posições caso o t...