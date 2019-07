Esporte Em primeira competição internacional, goiana ressalta aprendizado no Pan de Lima Tamires Aguiar ficou em último lugar entre as 13 atletas que disputaram a prova do esqui aquático slalom

A atleta goiana Tamires Aguiar, de 26 anos, foi a última colocada da disputa do slalom do esqui aquático nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ela participou das eliminatórias no sábado (27). A final é disputada nesta segunda-feira (29), em Laguna Bujama, a cerca de 100km de Lima. O Pan de Lima foi a primeira competição internacional de Tamires. "Foi muito legal, mas ao...