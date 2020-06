Esporte Em preparação para o Inglês, Liverpool derrota o Blackburn em amistoso por 6 a 0 O evento foi realizado de acordo com os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias do Reino Unido e da Premier League para a retomada do futebol no país

O Liverpool goleou o Blackburn, por 6 a 0, em amistoso disputado nesta quinta-feira, em Anfield. O jogo foi preparatório para o retorno do Campeonato Inglês, quando o atual campeão europeu e mundial vai atuar, dia 21, no clássico contra o Everton. Os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino participaram do jogo, cujos os gols foram marcados por Keita, Mané, Minamino, M...