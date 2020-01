Esporte Em preparação para o Goianão, Goianésia vence Gama em amistoso Partida foi disputada no Estádio Valdeir José de Oliveira. Azulão do Vale bateu o time alviverde por 1 a 0, gol do atacante João Pedro

Em amistoso preparatório para o Campeonato Goiano, o Goianésia venceu o Gama, por 1 a 0, neste sábado (4), no Estádio Valdeir José de Oliveira. O gol do triunfo do Azulão do Vale foi anotado pelo atacante João Pedro, ex-Atlético-GO. O gol foi marcado pelo jogador de 21 anos aos 45 minutos do 2º tempo. Após troca de passes entre Mizael e Renato, a bola foi cruzada...