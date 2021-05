Esporte Em prévia da final da Champions, Chelsea impede título antecipado do City no Inglês City mantém a liderança com folga e pode ser campeão inglês neste domingo (9), caso o Manchester United, vice-líder, não vença o Aston Villa

Em partida considerada uma prévia da final da Champions League, que acontece em 29 de maio, o Chelsea venceu o Manchester City por 2 a 1, de virada, e impediu o sétimo título do rival no Campeonato Inglês neste sábado (8), pela 35ª rodada da competição. Apesar da derrota, o City mantém a liderança com folga e pode ser campeão inglês neste domingo (9), caso o Manc...