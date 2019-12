Esporte Em pré-temporada, elenco do Vila Nova não tem folga no fim de semana Jogadores colorados treinam em dois períodos neste domingo (22)

Sem descanso, o Vila Nova treina, neste domingo (22), em dois turnos, de manhã e a tarde, no CT Marconi Perillo. O final de semana é de trabalho no Tigre. Com intenção de deixar jogadores preparados fisicamente, o técnico Ariel Mamede comandou, neste sábado, treino com bola. O Vila começou a pré-temporada na segunda-feira (16). Nos primeiros dias, jogadores pass...