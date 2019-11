Esporte Em postagem, Carille se despede do Corinthians e ressalta orgulho pelo trabalho Dyego Coelho assume a função no clube paulista interinamente, mas o futuro comandante será Tiago Nunes

O técnico Fábio Carille se despediu na noite de terça-feira (5) do Corinthians com um texto de agradecimento publicado no Instagram. Depois de ser demitido no último domingo ao final da derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador se manifestou na rede social para ressaltar o orgulho de ter trabalhado e...