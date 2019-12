Esporte Em posse, presidente do Vila Nova fala em luto por queda e não anuncia técnico Hugo Jorge Bravo revela ter acerto com 12 jogadores e comissão técnica, mas nomes só serão revelados nos próximos dias

Hugo Jorge Bravo tomou posse, nesta segunda-feira (9), como presidente executivo do Vila Nova. A gestão do ex-diretor de futebol será de dois anos, 2020/2021, e tem como principal objetivo levar o clube de volta à Série B após o rebaixamento à Série C nesta temporada. A cerimônia de posse foi fechada para a imprensa. O novo presidente do Vila ressaltou, em entrevista c...