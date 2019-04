Esporte Em plano de metas, Santos mira 3 títulos e final da Libertadores até 2023 Já para o Campeonato Brasileiro o objetivo é ficar entre os seis primeiros colocados nos próximos cinco anos

A diretoria do Santos divulgou, nesta quinta-feira (25), o seu "Plano Integrado de Gestão", um documento em que apresenta as suas metas até 2023. Dentro do campo, o clube projeta a conquista de dois títulos estaduais e de uma Copa do Brasil, além da participação em uma final da Libertadores. Já para o Campeonato Brasileiro o objetivo é ficar entre os seis primeiros c...