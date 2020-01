Esporte Em Pacaembu sob nova gestão, Palmeiras goleia Oeste com três gols de Willian Com duas vitórias e um empate, o Palmeiras ocupa a segunda colocação no Grupo B do Estadual com sete pontos

Em um Pacaembu sob nova gestão, o Palmeiras goleou o Oeste por 4 a 0 nesta quarta-feira (29), no tradicional estádio paulistano, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Willian, que voltou a ganhar chance entre os titulares, foi o destaque da partida com três gols. Gustavo Scarpa fez o outro, em cobrança de pênalti. Com duas vitórias e um empate, o Palmeiras ocupa ...