Em novo momento com Diniz, São Paulo chega a rejuvenescer até quatro anos

O São Paulo de Fernando Diniz começa a encontrar um novo caminho em 2020. Na vice-liderança do Brasileiro, o time paulista vem apostando mais na juventude dos garotos do que na experiência dos medalhões que figuram no elenco, diminuindo em até quatro anos a média de idade da equipe titular. Desde a eliminação no Paulista, Diniz vem trocando dando mais chances a joga...