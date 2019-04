Esporte Em novo momento, Aparecidense espera fazer grande jogo pela Copa do Brasil Camaleão embarca para Belém nesta segunda-feira (8), onde vai enfrentar o Bragantino/PA pela 2ª fase do torneio nacional

A fase da Aparecidense é de confiança e otimismo. Derrotar, pela segunda vez, a Ponte Preta pela Copa do Brasil fez comissão técnica e jogadores adotarem uma nova postura para pensar no restante do calendário, após dura queda nas quartas de final para o Goiás. O técnico Edson Júnior admitiu que o triunfo, por 2 a 0, diante da Macaca, após o time paulista conseguir nova p...