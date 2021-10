Esporte Em novo livro, Hélio Rocha retrata história do Goiás Jornalista compila detalhes dos quase 80 anos do clube esmeraldino em seu primeiro livro sobre futebol

Personagens e fatos dos bastidores, às vezes pitorescos, relacionados à história do Goiás dão forma à obra do jornalista Hélio Rocha, de 81 anos. “Verde que te Quero Verde: História do Goiás Esporte Clube” é o título de uma novidade da literatura esportiva goiana que retrata boa parte da trajetória de 78 anos da agremiação, que nasceu sob um poste de luz da Rua 7, no ce...