Esporte Em novo exame, jogador do Vila Nova testa negativo para Covid-19 Após testar positivo no teste rápido, atleta fez contraprova e resultado do exame PCR não acusou presença do novo coronavírus

O jogador do Vila Nova que testou positivo para a Covid-19, em teste rápido realizado na última terça-feira, fez exame RT-PCR e neste tipo de exame o resultado foi negativo. De acordo com o comunicado publicado pelo clube, a primeira testagem, sorológica, resultou falso positivo porque o atleta em questão teve contato recente com a catapora, o que teria resultado cruzam...