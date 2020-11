Esporte Em novo clube, Rithely diz que abraça ‘bandeira’ do Atlético-GO Volante, ex-Sport, pode estrear contra o ex-clube e afirma que não chega com status de titular

Mesmo sem jogar desde março, quando fez o último pelo Sport, no dia 15 daquele mês, o volante Rithely diz que treinou bastante e que não chega ao Dragão com status de titular, após cerca de dez anos atuando no futebol pernambucano. Porém, o jogador chega credenciado para ser o substituto do volante Edson, que se transferiu para o futebol árabe e poderá estrear pelo D...