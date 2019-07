Esporte Em nova reunião, promotor do GP do Brasil vê evolução em negociação Nos últimos dez dias, a categoria estendeu vínculos com o GP da Inglaterra e da Austrália, até 2024 e 2025, respectivamente

Em processo de negociação com a Fórmula 1, o promotor do GP do Brasil esteve em nova reunião com a direção da FOM nesta semana, em Londres. Sem revelar detalhes sobre a conversa, Tamas Rohonyi vê as tratativas em boa evolução e diz que as duas partes discutem detalhes do contrato. São Paulo tenta renovar o vínculo com a F-1 em meio a uma disputa com o Rio de Janeiro....