O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) apresentou, na noite desta quinta-feira (2), para Atlético, Goiás e Vila Nova uma nova proposta na negociação da redução de salários do jogadores das equipes, durante a paralisação do futebol, por causa da pandemia do coronavírus. A principal novidade é em relação a porcentagem que os atletas sugeriram de cortes.

A entidade sugeriu que os clubes paguem, a partir de maio, 80% dos salários e direitos de imagem dos jogadores, outros 10% sejam quitados de forma parcelada quando a bola voltar a rolar e os demais 10% encaminhados para pagamentos de salários dos outros funcionários das equipes.

Sete cláusulas (confira a proposta completa no final da nota) foram apresentadas pelo Sinapego na nova proposta. Algumas delas já estão sendo praticadas pelos trio de clubes goiano: férias coletivas de 20 dias, com pagamento programado até o 5º dia útil de maio, por exemplo.

Outra novidade é no item de rescisão de contratos com atletas. Os clubes haviam solicitado que o pagamento, nesses casos, fossem realizados de forma parcelada a partir do mês que o futebol volte a ser disputado no País. Na nova proposta, o sindicato pede que o pagamento seja acordado com caso jogador e que o Sinapego participe da negociação.

Consultados, os advogados das três equipes adiantaram que pensam em recusar a nova proposta do sindicato, mas estão dispostos a seguir a negociação. Os clubes pretendem resolver esta situação durante o período de férias dos jogadores, que teve início na última quarta-feira (1º de abril). A reunião será realizada nesta sexta-feira (3), às 11 horas, por videoconferência.