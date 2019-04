Esporte Em nova parcial, Goiás anuncia venda de mais de 18 mil ingressos para duelo contra o São Paulo Última parcial desta terça-feira (30) foi anunciada pelo clube às 18h18, mas vendas online continuam

O Goiás anunciou, no início da noite desta terça-feira (30), que comercializou 18.210 ingressos para o duelo contra o São Paulo, pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (1º de maio), no Serra Dourada, a partir das 21h30. Os bilhetes custam 40 reais (arquibancada) e 80 reais (cadeira). Torcedores que apresentare...