Devido à nova onda de casos de Covid-19 registrados no Brasil e em outros países, nos últimos dias, o Atlético-GO resolveu redobrar os cuidados com a doença. Por enquanto, o elenco do Dragão tem conseguido passar em branco nessa fase da pandemia. Após o retorno da delegação de Porto Alegre, onde, no domingo, perdeu para o Grêmio (2 a 1), outra testagem foi realizada entre os jogadores e membros da comissão técnica.

Foram examinados 18 atletas, na segunda-feira (29), e não houve casos positivos para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (30) pelo supervisor do clube, Júnior Mortosa. Outra bateria será repetida na manhã de terça-feira (5), antes do jogo com o Vasco, pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro. Será a testagem protocolar exigida pela CBF. A que foi feita após a viagem para Porto Alegre foi uma opção do Dragão.

O Atlético tem usado os exames de RT-PCR. "Queira ou não, houve o aumento dos casos (Covid-19) em todos os lugares. Por precaução, resolvemos fazer os testes na segunda (29), pois teremos dez dias até o próximo jogo", justificou Júnior Mortosa.

Antes do início da Série A e das rodadas iniciais do Brasileiro, o Atlético teve casos de Covid, como do goleiro Jean e do atacante Júnior Brandão e dos meias Jorginho e Matheuzinho (estes dois últimos já não estão mais no clube). Depois, o clube conseguiu zerar os casos no elenco principal.

Como haverá folga para o elenco na quinta-feira (31 de dezembro) e sexta (1º), o departamento médico tem orientado os atletas no sentido de que tomem cuidados no feriado de réveillon.