Esporte Em nota, Vila Nova critica torcedores do clube que espancaram jovem no Jonas Duarte Homem foi atingido por socos e pontapés na cabeça, nas costas, no rosto e em outras partes do corpo

O Vila Nova, por meio de nota, criticou o espancamento de um torcedor por colorados na arquibancada do estádio Jonas Duarte, na noite desta quarta-feira (22), no intervalo do empate do clube com o Anápolis. Nas imagens, divulgadas pela FGF TV, membros da torcida organizada do Vila Nova aparecem espancando um jovem, que tenta se proteger e conta com a ajuda de um homem. Ai...