Esporte Em nota oficial, Atlético-GO argumenta que Jorginho foi relacionado e não quis viajar Clube dá nova versão sobre motivo de meia não ter viajado ao Rio de Janeiro e impasse segue sem resolução

Em mais um capítulo relativo à crise interna que tem vivenciado nos últimos dias, o Atlético-GO publicou na tarde desta quarta-feira (2) uma nota oficial em que tenta explicar a atitude do meia atacante Jorginho, que está fora da partida contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h15 desta quarta. Jorginho ficou fora da lista dos relacionados pelo técnico do Dragão, Vagner M...