Esporte Em nota, Flamengo anuncia afastamento de Cuéllar por tempo indeterminado

Em nota divulgada no site do clube, a diretoria do Flamengo informou, no início da noite desta sexta-feira, que o volante Cuellar está afastado por tempo indeterminado do time por questões disciplinares. A negociação do jogador para uma outra equipe tem sido especulada há semanas na Gávea.O texto informa que o próprio colombiano pediu para não viajar nas próximas d...