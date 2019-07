Esporte Em nota, Conmebol rebate acusações de Messi: 'É inaceitável' Revoltado, Messi não participou da cerimônia de premiação, em que seus companheiros receberam a medalha de bronze

As críticas e acusações de Lionel Messi foram rebatidas pela Conmebol, na noite deste sábado, horas após a vitória da Argentina sobre o Chile, na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, na Arena Corinthians, em São Paulo. Para a entidade responsável por gerir o futebol sul-americano, as declarações do atacante argentino são "inaceitáveis". "É inaceitável que, em fun...