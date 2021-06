Esporte Em noite de Ronald, Atlético-GO vence de novo o Corinthians em SP Dragão abre ótima vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil e pode perder por um gol de diferença na volta para avançar às oitavas

Em noite do atacante Ronald como protagonista enquanto esteve em campo, até os 35 minutos do primeiro tempo, o Atlético-GO encerra o giro de dois jogos seguidos em São Paulo com duas vitórias sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. O segundo triunfo sobre a equipe corintiana foi conquistado na noite desta quarta-feira (2), desta vez em partida válida pela 3ª ...