Esporte Em noite de pênaltis, Atlético-GO empata com o Santos no Accioly Jean, no primeiro tempo, e Marcos Leonardo, na etapa final, marcaram os gols do empate por 1 a 1 entre as equipes pela 35ª rodada do Brasileirão

O Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Santos, neste sábado (6), pela 35ª rodada do Brasileirão. Em noite de muita chuva em Goiânia, o duelo no Estádio Antônio Accioly teve dois gols marcados após cobranças de pênaltis. O Dragão fez com o goleiro Jean, artilheiro da equipe atleticana na Série A, e Marcos Leonardo deixou tudo igual na etapa final. Com o resultado,...