Esporte Em noite de golaços e com um a menos, Atlético-MG vence Flamengo em casa O resultado recupera a moral da equipe mineira, vista sob desconfiança pelo seu torcedor e que havia tropeçado nos seus dois compromissos anteriores

Conhecidos por protagonizarem uma das principais rivalidades interestaduais do País, Atlético Mineiro e Flamengo honraram, neste sábado (18), a história de emoções no confronto entre eles. No Independência, mesmo com um jogador a menos e em um duelo de três golaços, o Atlético-MG se deu melhor e derrotou o time carioca por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. ...