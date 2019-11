Esporte Em noite de festa no Maracanã, Flamengo goleia o Ceará com show de Bruno Henrique O grande astro da noite foi Bruno Henrique, que anotou três gols na goleada de virada

O Flamengo comemorou com uma grande vitória de virada a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ocorridas no fim de semana. No lotado Maracanã, como de hábito nos jogos do time em 2019, a turma de Jorge Jesus derrotou o Ceará por 4 a 1 nesta quarta-feira e deu sequência a uma boa fase que parece infinita. O grande astro da noite foi Bruno Henri...