Esporte Em noite de Fábio, Cruzeiro supera Ceará em BH Goleiro pega pênalti e vê Thiago Neves marcar para vitória sobre time cearense

Com grande atuação do goleiro Fábio, o Cruzeiro conquistou sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Ceará pelo placar de 1 a 0, em partida realizada nesta quarta-feira (1º), no Estádio do Mineirão, pela 2ª rodada. O único gol foi marcado por Thiago Neves. O resultado levou o time celeste aos três pontos, já que na rodada inicial havia per...