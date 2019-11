Esporte Em negociação para ficar no Goiás, Ney Franco diz que tem de ter autonomia Treinador está em sua segunda passagem pelo clube esmeraldino e diz que "já começaram as tratativas" pra permanecer no comando

Ney Franco disse que já iniciou a negociação para permanecer no Goiás no próximo ano e avisou que não são só questões salariais que precisam ser discutidas. Como disse o treinador, em entrevista nesta terça-feira (26), o planejamento para a próxima temporada, sobretudo, é o que ele pretende conversar com a direção alviverde. No domingo, Ney Franco havia dito que tinha recebido um contato do presidente do Goiás, Marcelo Almeida, para saber do interesse do treinador em ficar para 2020. Com a...