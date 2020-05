Esporte Em momento turbulento, Vadão teve passagem curta pelo Goiás Vítima de câncer, o ex-treinador esmeraldino morreu, aos 63 anos, no início da tarde desta segunda-feira (25), em São Paulo

Em 2008, o Goiás perdeu o título do Campeonato Goiano para o Itumbiara após perder, no Serra Dourada, por 3 a 0. O técnico esmeraldino era Caio Júnior, que no dia seguinte foi anunciado como treinador pelo Flamengo. A diretoria alviverde buscou no mercado Oswaldo Alvarez, o Vadão, para comandar o time no início da Série A do Campeonato Brasileiro. A passagem do treinador p...