A semana começa com o futebol local em alerta. Os Estaduais, incluindo o Campeonato Goiano, estão na mira de dirigentes e autoridades de saúde e podem ser interrompidos por causa da pandemia de coronavírus. Os próximos dias serão de reuniões entre federações e clubes, além de encontros envolvendo a CBF. Em Goiás, o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, prega calma para decidir e preocupação com o calendário.

A opinião do dirigente é de que, se for paralisado, o Goianão não termina por causa da falta de datas no calendário nacional do futebol. É por isso que os presidentes de entidades estaduais ser reunirão hoje ou amanhã no Rio, com a CBF, na tentativa de garantir novas datas futuras, caso os Estaduais tenham de ser paralisados.

A Federação Mineira de Futebol nem esperou conversas mais profundas e suspendeu seu campeonato, seguindo o que a CBF fez com as competições nacionais (veja matéria na página 36).

A determinação do momento é de que o Goianão não vai ser paralisado. André Pitta falou sobre a reunião na CBF. “Vamos tentar tratar disso com o Manoel Flores (diretor de competições da entidade nacional), se tem perspectiva de datas, mas já adianto que é muito difícil. Por isso, digo que a decisão a ser tomada é acabar o campeonato agora ou prosseguir com ele”, frisou, reforçando que isso requer cautela na hora de decidir.

“Vamos trabalhar, estudar com muita calma e conversar com os clubes. Temos de ter muita sabedoria para não arrepender depois”, completou André Pitta. O dirigente é favorável à sequência da competição e justificou dizendo que jogadores podem correr mais riscos em ações cotidianas do que em campo.

Após o jogo de ontem, que marcou a classificação do Goiás para as quartas do Goianão, jogadores do clube disseram compreender que o momento da pandemia do coronavírus é muito delicado e concordaram com as medidas adotadas para prevenir a proliferação do vírus.

“Estamos preocupados, nós jogadores, assim como o restante da população, temos de nos prevenir porque é uma coisa que está se alastrando no Brasil. Todo cuidado é bem-vindo, pois a vida está acima de tudo”, refletiu o atacante Mike, autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense.

O goleiro Marcelo Rangel lembrou que o fato de serem jogadores de futebol não faz o risco de contágio diminuir. “Não estamos imunes ao vírus. Ninguém é super-herói, toda precaução é importantíssima. Temos de acatar as normas do Ministério da Saúde e esperar. Tomara que passe o mais rápido possível e a gente volte a fazer o que gosta, a trabalhar”, frisou Marcelo Rangel.

O jovem meia Thalles, autor do primeiro gol do Goiás na vitória sobre a Aparecidense, disse que a situação deixa os jogadores sem saber o que fazer. “A cabeça fica meio confusa, não sabemos o que fazemos com esse vírus, que pega muito fácil nas pessoas”, destacou.