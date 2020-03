Esporte Em meio a surto do coronavírus, Comitê Olímpico Italiano suspende todos eventos esportivos no país Entidade vai pedir um decreto para o governo para que essa medida seja validada. Decisão vale também para partidas do Campeonato Italiano de futebol

O temor com o surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, teve mais um capítulo nesta segunda-feira (9) na Itália. Após uma reunião com todos as federações esportivas, em Roma, o Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla em italiano) decidiu suspender todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril. A entidade vai pedir um decreto para o governo para q...