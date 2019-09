Esporte Em meio à turbulência, Goiás encontra dificuldade, mas vence Cuiabá, por 1 a 0, em casa Time esmeraldino volta a ter atuação abaixo do esperado pela torcida, ouve vaias, mas garante vantagem para ir à final da Copa Verde

O Goiás teve dificuldades, mas conquistou importante vitória sobre o Cuiabá nesta quarta-feira (18), no Estádio da Serrinha, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Com Ney Franco no comando e o time formado por reservas da equipe titular no Brasileiro, o alviverde deixou a desejar dentro de campo, não conseguiu amenizar a conturbada relação com a torcida, que vem se dese...