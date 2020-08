Os brutos estão de volta ao autódromo de Goiânia, desta vez sob protocolo de conduta e saúde. A Copa Truck terá duas etapas e quatro provas disputadas na capital goiana, sábado (15) e domingo (16). A Truck foi a primeira categoria a voltar às pistas no período de pandemia do coronavírus. Depois da 1ª etapa, realizada em Cascavel no fim de junho, a Stock Car retomou atividades, também em solo goiano, que agora se torna a casa dos caminhões.

A Copa Truck apertou o calendário para que a temporada seja realizada. Precisou criar regras para pilotos e membros de equipes. As corridas não serão abertas ao público como antes. Desta vez, só no formato drive-in os fãs poderão estar no autódromo. A programação do fim de semana será dividida com a Copa HB 20, com arranjo semelhante. Mesmo sob exigências, os pilotos aprovaram a ideia, após a primeira experiência, nas corridas disputadas nos dias 27 e 28 de junho, em Cascavel.

Único representante goiano na prova, o piloto Raphael Teixeira, de 33 anos, diz que as regras são necessárias para a segurança dos pilotos e envolvidos com a corrida. “É obrigatório usar máscara o tempo todo. Além disso, precisa ter o escudo facial (face shield)”, citou o piloto, sobre os equipamentos de proteção individual (EPIs).

Além dos acessórios para a proteção do rosto, há outras determinações, como a realização de testes RT-PCR até uma semana antes das provas, a todos os envolvidos (pilotos, chefes de equipes, mecânicos, médicos, organizadores, vigilância e limpeza) com a prova.

Raphael conta que fez testagem (resultado negativo) e procurou ficar em situação parecida com uma quarentena antes da corrida. “No meu caso, que sou daqui, terei de ir de casa ao autódromo no meu carro, sem parar em qualquer lugar ou ter contato. Para os pilotos de fora, tem de ser do hotel ao autódromo”, detalhou. Na entrada, há medição obrigatória de temperatura.

Além do isolamento, o acesso ao local da prova e aos boxes é bastante restrito para evitar contágios num momento de muitos casos da Covid-19 em Goiânia e no Estado. Os boxes são higienizados e passam por processo de desinfecção. Há recipientes com álcool em gel em todos os cantos do autódromo, é obrigatório o distanciamento social entre os presentes, as reuniões são realizadas por videoconferências.

“Pra nós, tem sido tranquilo. O risco maior é pegar a doença fora (do autódromo). Dentro, estamos mais seguros”, avaliou o piloto goiano, natural de Goiânia e que, nas temporadas 2018 e 2019, correu na Stock Light,

Sobre ser piloto da casa, Raphael Teixeira considera isso uma “responsabilidade a mais” e espera corresponder. Na 1ª etapa, em Cascavel, ele chegou em 11º e penúltimo lugar. Conhecedor do autódromo local, Raphael espera “salvar as quatro provas”, o que significa completar as quatro corridas. A partir da primeira, pretende ficar entre os oito primeiros para, na relargada, estar mais à frente. Como não pôde testar o caminhão antes, Raphael Teixeira e o chefe da equipe, Djalma Fogaça, só poderão fazer o acerto do bruto nos boxes e na pista.

Alguns pilotos da Truck não confirmaram presença, como Regis Boessio, que mora em Canoas (RS) e dependia de solucionar questões relativas à viagem. Outro piloto conhecido, Valdeno Brito, não virá a Goiânia porque acompanha a mulher, que deverá dar à luz nos próximos dias. Raphael e os outros competidores terão duas corridas de 20 minutos cada no sábado (15) - a primeira será às 16h23 e, logo na sequência, às 16h50, a segunda. No domingo (16), as provas serão às 14h08 e às 14h35.