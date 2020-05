Esporte Em meio à pandemia, clubes conhecerão regras para volta aos treinos Liberação é assinada, mas não publicada, e pode ser revista se houver agravamento da pandemia

Os critérios de segurança que os clubes goianienses terão de seguir no retorno das atividades presenciais, a partir de segunda-feira (1º de junho), devem ser disponibilizados nesta sexta-feira (29) pela prefeitura de Goiânia no Diário Oficial do município. No documento, estará o decreto do município com as regras que as agremiações terão obedecer na retomada dos treinos. Um...