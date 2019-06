Esporte Em meio à indefinição sobre GP do Brasil, Interlagos retoma obras para manter F-1 O objetivo das novas mudanças é melhorar a circulação das equipes de F-1 nas garagens e também ampliar o uso do autódromo

Em meio ao risco de perder o GP do Brasil de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, a Prefeitura de São Paulo retomou as obras de modernização do Autódromo de Interlagos. A última etapa da reforma, iniciada em 2014, vai remodelar os boxes e instalar uma cobertura sobre o paddock do circuito. Tudo a tempo de receber a prova deste ano, marcada para 17 de novembro. O objet...