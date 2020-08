Esporte Em Manaus, Vila Nova tem pelo menos um caso positivo de Covid-19 Jogo de estreia do time goiano pela Série C é às 19 horas (de Brasília) deste sábado (8). Equipe viajou na sexta-feira (7) sem saber resultados dos exames de 23 jogadores e do técnico Bolívar

Pelo menos um atleta foi testado positivo para Covid-19, está fora da partida de estreia na Série C contra o Manaus, neste sábado (8), às 19 horas (de Brasília), e se encontra em isolamento social no hotel onde a delegação colorada está hospedada. O problema inicial foi a delegação vilanovense ter viajado sem saber os resultado dos testes de 23 jogadores e do técnico B...